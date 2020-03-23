На ранок 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19, за добу надійшло 114 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)

Київська область - 5 випадків

Донецька область - 1 випадок

Дніпропетровська область - 2 випадки

Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний)

Львівська область -2 випадки

Тернопільська область - 1 випадок

Черкаська область - 1 випадок

м. Київ - 29 випадків

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 березня 2020 року до Центру надійшло 114 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19.

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