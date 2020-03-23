Держприкордонслужба оприлюднила сайти, посольства і телефони, куди можна звернутися для перетину кордону

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook неодноразово інформувала про наявну інформацію про обмеження, які діють у суміжних країнах. Однак вони у будь-який момент можуть змінюватись. Саме тому для осіб, у яких є нагальні потреби (хоча ми радимо дотримуватися рекомендацій щодо обмеження переміщень на період карантину) все ж потрапити в ту чи іншу країну – надаємо інформацію, яка може бути корисною. Можливо, зібрані з відкритих джерел контакти допоможуть отримати необхідну інформацію про перетин кордону, в тому числі не лише на ділянках кордону з нашою державою", - йдеться в повідомленні.

Польща

Інформаційна довідка Прикордонної варти щодо перетину кордону - тел. + 48 22 500 41 49 (у робочі години). Інша контактна інформація за посиланням.

Гаряча лінія МЗС Польщі з питань перетинання кордону: +48 22 523 8880, сайт.

Словаччина

Цілодобова гаряча лінія МЗС Словаччини: +421 2 5978 5978. Актуальна ситуація в пунктах пропуску через державний кордон на сайті МВС Словаччини.

Гаряча лінія МВС Словаччини: 0800 222 222. Урядова гаряча лінія Словаччини з протидії захворюванню на коронавірус: 0800221234, сайт.

Управління Прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Словацької Республіки: +421-9610-50701; сайт.

Угорщина

Інформація з кордону та правила перетину на сайті.

МЗС Угорщини (гаряча лінія Консульської служби) 06-80-36-80-36.

Румунія

Прикордонна поліція Румунія: +40 21 9590; сайт.

Контакти МЗС Румунії: +40 21 431 11 00; сайт.

Молдова

Прикордонна поліція Республіки Молдова; +373-22-259-717 (гаряча лінія).

Прикордонна служба ФСБ Російської Федерації: +7(495)626-77-40 (довідкова інформація з 09.00 – 18.00); сайт.

Білорусь

Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь: +37517-216-26-12 (гаряча лінія), сайт.

Актуальна інформація у пунктах пропуску або на головній сторінці сайту ДПКРБ.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію за кордоном РНБО та МЗС радять звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація – на сайті МЗС України) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua або реєструватися в системі ДРУГ.

Додаткові роз’яснення, поради та корисні посилання є на сайті Уряду.

Держприкордонслужба України також на зв’язку у будь який час

Зазначається, що якщо вам необхідно отримати консультацію в межах компетенції прикордонного відомства України, будь ласка, звертайтеся за телефонами: 0 800 218 808 (багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого та мобільного зв’язку на території України); +38 (044) 527-63-63 (міський номер для дзвінків із України та із-за кордону, згідно з тарифами відповідного оператора зв’язку), а також за номером 15-98 – це багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого зв’язку та абонентів операторів мобільного зв’язку, тільки на території України.

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