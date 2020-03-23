Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині

Радіо Свобода пише про чинники, які могли сприяти такій ситуації, передає Цензор.НЕТ.

Для порівняння, в Італії на 41 035 заражених припадає 3405 смертей, це 8,29% летальності, в Іспанії - 833 смертей на 18 077 заражених (приблизно 4,6%). При цьому порівняно із сусідніми Італією, Францією, Іспанією та Австрією Німеччина не вживала занадто жорстких заходів, таких як закриття кордонів від початку поширення вірусу.

Оглядачі намагаються пояснити ситуацію в Німеччині такими чинниками.

Тести на коронавірус.

"У нас є просте повідомлення для всіх країн: тестуйте, тестуйте, і ще раз тестуйте. Тестируйте кожен підозрілий випадок", – наголосили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) 16 березня.

Це саме те, що робить Німеччина. "Ми можемо проводити понад 160 000 тестів на тиждень, і ця кількість може бути збільшена", – сказав професор Інституту імені Роберта Коха Ротар Вілер.

Мережа німецьких лабораторій дозволяє виявляти людей, які поширюють коронавірус, при цьому не маючи жодних симптомів.

В Україні вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я протестувала близько 600 зразків на COVID-19 від початку року.

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Вік інфікованих.

Більшість інфікованих у Німеччині - це відносно молоді люди. Понад 80% всіх інфікованих молодші за 60 років. Зокрема, на початку спалаху в Німеччині спостерігали багато випадків, пов'язаних з поверненням людей з гірськолижних поїздок.

Водночас така ситуація легко може змінитися з продовженням поширення інфекції, і, нарешті, призвести до більшої кількості інфікованих і загиблих.

Натомість Італія посідає друге місце за кількістю старшого населення на планеті. 23% італійців старші за 65 років.

Готовність до епідемії.

Важливу роль, на думку оглядачів, зіграло й те, що Німеччина має достатні ресурси і була вже готова до спалаху.

Минулого тижня федеральний уряд замовив додаткові 10 000 рятувальних вентиляторів для легень від німецького виробника. І це на додаток до вже наявних 25 000, які вже є в лікарнях по всій країні.

Німеччина має можливості для розміщення великої кількості людей в лікарнях з необхідним обладнанням, і заявила, що вдвічі збільшить кількість ліжок інтенсивної терапії до приблизно 56 000.

Для порівняння, в Італії апаратів штучної вентиляції легень - близько 5000.

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Директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що в медзакладах Києва підготовлено 324 апарати штучної вентиляції легень.