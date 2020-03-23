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23.03.20 11:24

Загалом в Італії через коронавірус померли троє українців, ще двоє інфіковані, одна жінка одужала, - МЗС

За останніми даними, в Італії троє українців померли внаслідок інфікування коронавірусом, двоє інфіковані.

Загалом в Італії через коронавірус померли троє українців, ще двоє інфіковані, одна жінка одужала, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН сказав директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Кількість підтверджених інфікованих коронавірусом – 53 тис. 578 (найбільше випадків у регіонах Ломбардія, Венето, Емілія Романья, П’ємонт). Летальних випадків – 4 тис. 827. Інфікованих українців – 2", - заявив Погорельцев.

За його словами, в Італії троє українців померли і одна українка вилікувалася.

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"Інформації про нові випадки зараження громадян України на території країни немає", - додав він.

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