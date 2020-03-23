Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Державний злочин. Сьогодні експрем'єр-міністр Олексій Гончарук має бути викликаний на допит і має бути порушена кримінальна справа. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 31 січня, невдовзі після початку поширення вірусу світом, звернувся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою заборонити експорт і реекспорт продукції медичного призначення, захисних масок, рукавичок, халатів, необхідних для протиепідеміологічних заходів. Однак Гончарук відмовився ухвалювати заборону на вивезення масок. Замість цього, митна служба спокійно оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України. Уряд вдавав, що так і треба - на їхніх очах приватні компанії вивезли 980 тонн масок!" - розповів Бутусов.

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"З огляду на лист Данілова, це сталося явно не випадково. Адже Гончарук проігнорував під час епідемії звернення секретаря РНБО! Таким чином, прем'єр-міністр Гончарук взяв на себе відповідальність за відсутність необхідної кількості масок і посприяв приватним компаніям, які забезпечили масками інші країни. Це просто ганьба. І цю ганьбу влада зобов'язана довести до суду і до вироку. Сподіваюся, сьогодні все керівництво країни дасть свою оцінку цим діям", - резюмував Бутусов.