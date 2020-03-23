НБУ пропонує перевести виплати зарплат і пенсій у безготівкову форму

Про це повідомляє пресслужба НБУ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Готівка потенційно може бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Тому Національний банк звертається до Кабінету Міністрів та органів місцевого самоврядування щодо переведення всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - на здійснення цих платежів виключно в безготівковій формі на банківські рахунки з відкритими для них банківськими картками.

Також, щоб не наражати працівників і клієнтів банків на небезпеку, банки мають максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн канали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські банки вживають заходів щодо зниження ризиків для співробітників і клієнтів на час карантину. Вони тимчасово закривають частину відділень, скорочують години роботи, вводять санітарні години та обмеження на кількість клієнтів у відділенні.

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