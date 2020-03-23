Держмитниця мала миттєво вирахувати ситуацію з експортом масок і доповісти в Кабмін, - ексзаступник міністра Науменко

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексзаступник міністра доходів і зборів, відповідальний за митницю, Віталій Науменко, коментуючи відмову експрем'єра Олексія Гончарука заборонити експорт масок на початку епідемії, передає Цензор.НЕТ.

"Залишається тільки додати, що в Державній митній службі України до її ліквідації (маю всі підстави говорити про період 1996-2010 років) такі ситуації миттєво виокремлювалися серед загального потоку експорту-імпорту і миттєво в Уряд направлялася аналітична довідка з прогнозом і конкретними пропозиціями. Так було і так мало бути зараз. Що маємо сьогодні? Біля керма новоствореної Державної митної служби (що з невідомих причин називає себе "Новою митницею") стоять недосвідчені статисти, які не розуміють того факту, що від результатів митного контролю залежить безпека України. Коли ж до цих ідіотів дійде, що митниця - це не калькулятор?" - розповів Науменко.

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"Гірше того, за дописами в соціальних мережах із зайчиками, нічними клубами зі свічками, постами про затримання страшної "контрабанди" з хірургічними голками з кетгутом на 15 тис. євро, простежується розгубленість людей, які отримали в руки інструмент, званий Державна митна служба України, та десяток тисяч професійних кадрів. Інструмент, з яким вони не знають, як поводитися. Що тоді можна казати про поведінку цих людей у кризових ситуаціях? Висновки можна робити вже за тим, як вони забезпечили своїх підлеглих засобами захисту людей, які щодня виконують свою роботу і контактують із громадянами. І ці люди наважуються на критику професійних митних кадрів реагувати докорами на кшталт "Ви вже наробили... Будемо позбавлятися старих звичок... Будемо лупати цю скалу...". Не лупати треба, а негайно звільнятися, бо з вами країна не вистоїть!!!" - резюмував Науменко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня.