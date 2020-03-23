Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ясько пише в статті "Чотири загрози "нового Мінська": чому в "Слузі народу" є спротив домовленостям про ОРДЛО"

У матеріалі вона наголошує, що позиція тих, хто проти нових домовленостей, спрямована на підтримку програми Зеленського.

Ясько застерігає, що нові домовленості фактично змінять формат переговорів і виведуть Росію з рівня учасника конфлікту на рівень спостерігача, що неприйнятно для України.

"Якщо Україна погодиться вести переговори не з доведеною учасницею збройного конфлікту (Росією), а тільки з учасниками неміжнародного конфлікту (де-юре громадянами України, що зрадили Батьківщину…), це означатиме де-факто нашу відмову від претензій до Росії" , - пише Ясько.

Іншими ризиками створення нового органу з учасниками від ОРДЛО, на думку депутатки, є знищення позиції України в міжнародних судах, скасування санкцій проти Росії і заперечення досягнень України в боротьбі за правду про агресію РФ.

"На щастя, рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради ще не підписане, а лише "попередньо погоджене" Україною.

Це означає, що офіційний Київ має шанс оминути російську пастку, а наші високопосадовці – уникнути величезної помилки", - йдеться в статті Ясько.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

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