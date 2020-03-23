Долю медреформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медицини політики, - Ємець

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я в Facebook, про це в інтерв'ю "112 Україна" заявив глава міністерства Ілля Ємець.

За його словами, для забезпечення інтересів пацієнтів долю реформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медичної галузі державні службовці.

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"Ми справді повинні забезпечити зменшення кількості ліжко-місць. Але це має відбутися еволюційним шляхом. І це мають вирішувати лікарі-професіонали, а не політики й чиновники: яким шляхом має впроваджуватися система державного медичного страхування. Еволюційно, через рік, ми закриємо той ліжковий фонд, який не потрібен, тому що туди не підуть люди. Ні депутати, ні чиновники цього не повинні вирішувати", - наголосив Ємець.

Ємець зазначив, що в умовах поширення захворювання COVID-19 важливо забезпечити максимальну готовність медичних закладів до роботи з пацієнтами.

"Тому я попросив три місяці, починаючи з першого квітня, для того, щоб продовжити термін і не закривати лікарні", - сказав міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше Ємець заявив, що нове керівництво Міністерства охорони здоров'я України не має наміру зупиняти медичну реформу в Україні.