"Мені б протез, я би побіг, хочу додому": в Дніпрі врятували 21-річного солдата, важко пораненого внаслідок влучання ПТКР найманців РФ у вантажівку ЗСУ під Пісками

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головлікар установи Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Василь, 21 рік, солдат, родом з Вінницької області. 10 березня в критичному стані, важка кома, поступив до Мечникова. Протитанкова ракета влучила в його машину в районі н.п. Піски. Більшу частину правої ноги вирвало вибухом, розірвана рука, оголені кістки, високі дози препаратів, що підтримують життєві функції. Проведено три операції. Ампутація за життєвими показаннями, десятки осколкових поранень. Сьогодні вранці в реанімації на обличчі сльози радості - мені б протез, я би побіг, хочу додому", - написав лікар.

Також Риженко повідомив, що в п'ятницю пізно вночі в лікарню був доставлений поранений Владислав, родом з Рівненської області, 25 років, у важкому стані.

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"Два великі осколки діаметрально прошили голову, один з них через ліве око. Велика операція проведена нейрохірургами і офтальмологами. Опритомнів", - повідомив він.

Нагадаємо, 10 березня внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Сім військових дістали поранення різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Українські воїни ударом знищили обслугу найманців РФ, яка підбила автомобіль сил ОС біля Пісків.

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Фото: Риженко/Facebook