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23.03.20 12:28

Зараз плануються рейси для евакуації українців зі США, Канади та Індії, - Мінінфраструктури

Повернення українців додому триває. Зараз плануються рейси з віддалених регіонів: Північна Америка (Нью-Йорк, Торонто) та Індія (Делі).

Зараз плануються рейси для евакуації українців зі США, Канади та Індії, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки діалогу між Міністерством інфраструктури та авіаперевізниками українські громадяни можуть придбати білети за спеціальними цінами. Є висока ймовірність введення більш жорстоких карантинних режимів в інших країнах. Тому не зволікайте, придбайте квитки вже сьогодні через сайти авіакомпаній:

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Нагадаємо, що всі рейси приймаються в карантинному терміналі, де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на COVID-19, всіх попереджують про необхідну самоізоляцію на 14 днів", - йдеться в повідомленні.

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