Понад 60 тис. українців повернулися в Україну, більш ніж 27 тис. - ще залишаються за кордоном, - МЗС

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у понеділок, 23 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні понад 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну. Ще 27 тис., навіть більше, залишаються за кордоном", - сказав Божок.

Він додав, що МЗС уже взяло під контроль ситуацію з поверненням українців у Європі і на Близькому Сході, наразі завершує вирішення питань в Азійсько-Тихоокенському регіоні.

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"Ми створили хаби. Ми відкрили декілька можливостей для того, щоб повертатися, – повітряний транспорт, наземний транспорт, залізниця. Зараз ми переходимо до Латинської Америки і Карибського басейну", - уточнив заступник міністра.