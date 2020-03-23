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23.03.20 12:50

"Слуга народу" Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, його госпіталізовано

Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко повідомив, що здав два тести на коронавірус. Один виявився позитивним, другий - негативним. Результати третього тесту очікуються.

"Слуга народу" Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, його госпіталізовано

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"У середу минулого тижня ввечері піднялася температура, у четвер був кашель, потім полегшало, у суботу я приїхав до лікарні настояв на рентгені, бо при прослуховуванні все начебто було добре, виявили лівостороннє запалення легенів", - розповів нардеп.

За його словами, з нардепом Шаховим він не перетинався і останні місяці за кордоном не був.

"Взагалі був на самоізоляції. В комітетах не був. На засіданні у вівторок був, але в масці. Переживаю за родину", - повідомив Горбенко.

"Прошу усіх дотримуватись порад сидіти вдома та не панікувати. Не хотілося б "хворіти онлайн" та читати про себе в Інтернеті неправдиву інформацію, будемо чемними у ці складні часи", - підсумував він.

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Слуга народу Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, його госпіталізовано 01

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