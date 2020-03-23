Українців із Канади евакуюють спецрейсом МАУ у четвер, - посол Шевченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.
"Дорогі українці в Канаді! Нам вдалося - спільно з посольством Канади в Україні та МАУ - організувати спецрейс Київ-Торонто-Київ, який має повернути громадян України та Канади додому. Є пасажири, які будуть добиратися з Ванкувера, - це може бути географічно найбільш масштабна операція з усіх, які зараз здійснює МЗС. Прошу тримати кулаки", - повідомив він.
Зокрема, Шевченко зазначив, що борт "Toronto Pearson - Бориспіль" вилетить у четвер, 26 березня, о 17:00, а приліт до Києва - в п'ятницю о 9:30. Квитки на рейс ще можна придбати на сайті авіакомпанії "МАУ".
Крім того, посол підкреслив, що цим рейсом до Києва зможуть скористатися тільки українці.
"Рейс призначений для громадян України. Від 16 березня припинено в'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства (є кілька винятків - власники посвідок про проживання в Україні, дипломати, члени їхніх родин). Якщо є сумніви щодо вашого статусу, пишіть або телефонуйте - уточнимо", - повідомив Шевченко.
Дипломат додав, що безкоштовний рейс із Канади в Україну поки не планується, проте підкреслив, що розраховує на "справедливу ціну квитка" до Києва.
За його словами, реєстрація на рейс відбуватиметься за стандартною процедурою на стійці "МАУ" в аеропорту Pearson. У цей час в аеропорту перебуватимуть сам посол України, його колеги з посольства і з Генконсульства України в Торонто.
Крім того, Шевченко закликав пасажирів подбати про індивідуальний захист в аеропортах і в літаку: маску, рукавички, антисептики, і підкреслив, що людей з очевидними симптомами інфікування коронавірусомна борт не пустять.
Після прильоту у пасажирів також поміряють температуру і перевірять на інші симптоми коронавірусу, попросять залишити адресу, за якою їх можна буде розшукати в наступні 14 днів.
"Україна покладається на те, що Ви проведете 2 наступні тижні в самоізоляції, - прохання поставитися до цього серйозно. Ваш рейс зустрічатимуть лікарі - на випадок, якщо в когось з пасажирів виявлять ознаки хвороби", - пояснив посол.
Він також нагадав контакти дипломатичних представництв України в Канаді і закликав звертатися за ними в разі виникнення питань: Посольство (Оттава) - consul_ca@mfa.gov.ua; +1 (613) 617-2335. Генконсульство в Торонто: gc_cat@mfa.gov.ua; +1 (416) 848-9320, Генконсульство в Едмонтоні: gc_cae@mfa.gov.ua; +1 (587) 930-2290.