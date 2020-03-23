Українців із Канади евакуюють спецрейсом МАУ у четвер, - посол Шевченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Дорогі українці в Канаді! Нам вдалося - спільно з посольством Канади в Україні та МАУ - організувати спецрейс Київ-Торонто-Київ, який має повернути громадян України та Канади додому. Є пасажири, які будуть добиратися з Ванкувера, - це може бути географічно найбільш масштабна операція з усіх, які зараз здійснює МЗС. Прошу тримати кулаки", - повідомив він.

Зокрема, Шевченко зазначив, що борт "Toronto Pearson - Бориспіль" вилетить у четвер, 26 березня, о 17:00, а приліт до Києва - в п'ятницю о 9:30. Квитки на рейс ще можна придбати на сайті авіакомпанії "МАУ".

Крім того, посол підкреслив, що цим рейсом до Києва зможуть скористатися тільки українці.

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"Рейс призначений для громадян України. Від 16 березня припинено в'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства (є кілька винятків - власники посвідок про проживання в Україні, дипломати, члени їхніх родин). Якщо є сумніви щодо вашого статусу, пишіть або телефонуйте - уточнимо", - повідомив Шевченко.

Дипломат додав, що безкоштовний рейс із Канади в Україну поки не планується, проте підкреслив, що розраховує на "справедливу ціну квитка" до Києва.

За його словами, реєстрація на рейс відбуватиметься за стандартною процедурою на стійці "МАУ" в аеропорту Pearson. У цей час в аеропорту перебуватимуть сам посол України, його колеги з посольства і з Генконсульства України в Торонто.

Крім того, Шевченко закликав пасажирів подбати про індивідуальний захист в аеропортах і в літаку: маску, рукавички, антисептики, і підкреслив, що людей з очевидними симптомами інфікування коронавірусомна борт не пустять.

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Після прильоту у пасажирів також поміряють температуру і перевірять на інші симптоми коронавірусу, попросять залишити адресу, за якою їх можна буде розшукати в наступні 14 днів.

"Україна покладається на те, що Ви проведете 2 наступні тижні в самоізоляції, - прохання поставитися до цього серйозно. Ваш рейс зустрічатимуть лікарі - на випадок, якщо в когось з пасажирів виявлять ознаки хвороби", - пояснив посол.

Він також нагадав контакти дипломатичних представництв України в Канаді і закликав звертатися за ними в разі виникнення питань: Посольство (Оттава) - consul_ca@mfa.gov.ua; +1 (613) 617-2335. Генконсульство в Торонто: gc_cat@mfa.gov.ua; +1 (416) 848-9320, Генконсульство в Едмонтоні: gc_cae@mfa.gov.ua; +1 (587) 930-2290.