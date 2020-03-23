Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.03.20 13:04

У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко

У приміщеннях має бути один покупець на 10 кв. м площі магазину

У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Так, дійсно, в аптеках і магазинах ми вводимо додаткові обмеження щодо кількості відвідувачів. У приміщеннях має бути один покупець на 10 кв. м площі магазину. Власники магазинів і аптек повинні дотримуватися цих обмежень, а також забезпечити виконання всіх раніше введених протиепідемічних заходів", - зазначив Кличко.

Читайте також: Пропонуємо відкрити аптеки для кримчан у Херсонській області на кордоні з окупованим півостровом, - представник президента в АРК Кориневич

За його словами, доставка продуктів харчування, ліків, а також всіх необхідних товарів і засобів буде здійснюватися в магазини, аптеки і лікарні в звичайному режимі.

"Соціальні працівники міста забезпечують продуктами та іншими необхідними речами одиноких киян похилого віку та паліативних хворих", - додав Кличко.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100