За добу в Києві зафіксовано 14 нових випадків захворювання COVID-19, всього хворих 24, - Кличко

"Кількість хворих на коронавірус в столиці, на жаль, збільшується. За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином, в столиці вже 24 хворих COVID-19", - повідомив Кличко в ході брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами мера, з 14 нових хворих вісім - жінки від 25 до 49 років і шестеро чоловіків від 23 до 56 років. У 22 випадках з 24 хворі повернулися з Франції, Іспанії та Німеччини. При цьому 13 з 24 хворих зараз у лікарнях, 11 отримують лікування вдома під контролем.

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За даними Кличка, 22 зразка спрямовані в Центральний лабораторний центр для підтвердження або спростування діагнозу.

На питання, чому дані про кількість хворих різняться з оприлюдненими Міністерством охорони здоров'я, він відповів: "Ми отримуємо інформацію від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". "Всі цифри ми оприлюднимо і на сьогодні у нас підтверджених 24 випадки. Можливо, МОЗ, де дають цифри по всіх регіонах, десь не зовсім коректно підрахували. Ми розуміємо: сьогодні дійсно всім складно ... можливо, була помилка", - сказав Кличко.

Як повідомив Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ), на ранок 23 березня в Україні підтверджені 73 випадки COVID-19, зокрема 29 в Києві.