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23.03.20 13:32

Після паломництва в Почаївську лавру коронавірусом заразилися 8 молдаван, - прем'єр-міністр Кіку

Вісім громадян Молдови заразилися коронавірусом під час паломницької поїздки в Почаївську лавру на Тернопільщині.

Після паломництва в Почаївську лавру коронавірусом заразилися 8 молдаван, - прем'єр-міністр Кіку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ziarul de Gardă, про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку.

В період епідемії група людей поїхала на автобусі в паломництво в Україну, в Почаївський монастир. Після повернення у вісьмох з них виявили новий коронавірус Covid-19, інші під наглядом.

"Громадяни, які поїхали під час епідемії в монастир, в Україні, і тепер уже вісім заражених людей звідти, і є ризик того, що весь той автобус інфікований. Ніщо нас не врятує якщо ми несвідомо їдемо інфікуватися", - підкреслив прем'єр.

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