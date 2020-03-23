Через заборону пасажирських перевезень майже 150 звільнених з місць несвободи осіб не зможуть дістатися додому, - ОГП просить Мін'юст вжити заходів

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Через введення заборони на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському та міжобласному сполученні до 3 квітня звільнені з-під варти громадяни не зможуть доїхати до відповідного місця свого прямування.

Щомісяця з установ виконання покарань звільняється 100-150 осіб. Згідно із законодавством, вони забезпечуються безкоштовним проїздом до місця проживання або роботи в межах України. Але через карантин реалізація цього утруднена.

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"З метою запобігання загостренню в країні криміногенної ситуації пропоную невідкладно вжити додаткових заходів. Зокрема, як тимчасовий варіант на період карантину, можливо, переміщення звільнених осіб службовим транспортом, який здійснює розвезення персоналу або звернення до місцевих органів влади для надання транспортних засобів. Все це передбачено законодавством. Тим більше, всі ми в такий непростий період повинні проявляти людяність і допомогти нашим громадянам, які не мають можливості самостійно вирішити транспортні проблеми", - зазначив Гюндуз Мамедов.