Це ініціатива Індустріального телевізійного комітету, - Ткаченко спростував, що хоче відтермінувати мовні квоти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі для ЗМІ.

"Такої пропозиції з моїм підписом не існує. Офіційно були відправлені інші. З ініціативою виступив Індустріальний телевізійний комітет", - зазначив він.

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Раніше нардеп Володимир Ар'єв з "Європейської Солідарності" заявив, що депутати з фракції "Слуга народу" під прикриттям епідемії коронавірусу хочуть скасувати мовні квоти та інші норми законодавства, які захищають державну мову.

Він, зокрема, повідомляє, що голова парламентського комітету з гуманітарної політики Олександр Ткаченко ініціює під час позачергового засідання призупинити норми щодо квотування в аудіовізуальних ЗМІ, а також відтермінувати частину законодавства про мову до 2024-26 рр.