18 громадян України за кордоном проходять лікування від Covid-19, 155 - на карантині, - МЗС

"70 тис. 137 громадян повернулися в Україну за сприяння дипломатичних установ України", - повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС" у Twitter в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, 18 громадян України за кордоном проходять лікування від Covid-19: п'ять - у Німеччині, чотири - в Домініканській Республіці, по два - в Італії, Польщі, і в Об'єднаних Арабських Еміратах, по одному - в Іспанії, в Нідерландах і на Сейшельських островах. Тим часом одужали від хвороби вже шість українців: чотири - в Японії, один - в Італії і один - в Польщі.

155 громадян України перебувають на карантині, найбільше - в Польщі, всього 105 українців. Також українці перебувають на карантині: в Бразилії - 16, у В'єтнамі - 8, в Німеччині - 7, в Йорданії - 4, в ОАЕ - 3, по два - в Молдові, Австралії і в США - по два, і по одному українцю - в Катарі, в Китаї, на Кубі, в Нідерландах, в Румунії і в Чорногорії.

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Як повідомлялося, раніше три громадянки України померли від Covid-19 в Італії.