Матч Ліги чемпіонів став головним джерелом коронавірусу в Італії, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня", про це повідомляє іспанська радіостанція Cadena SER.

За інформацією радіостанції, перший матч "Аталанти" з "Валенсією" (4:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відбувся 19 лютого, став головним джерелом поширення коронавірусу в Ломбардії.

Такої позиції дотримуються в Італії. Спочатку вірус поширився в Бергамо, де базується "Аталанта", а вже потім фанати "бергамасків" "привезли" хворобу в Мілан на стадіон "Сан-Сіро", на якому проводили матч команди.

Повідомляється, що фанати "Аталанти" контактували і з уболівальниками іспанського клубу.

Пізніше стало відомо про те, що у "Валенсії" 35% гравців хворі на коронавірус.

Нагадаємо, найбільше у світі смертей від коронавірусу зафіксовано в Італії - 5476 осіб. При цьому кількість заражених сягнула 59 138 осіб.

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