Стан хворих на коронавірус у Чернівецькій області стабільний, температура є лише в одного пацієнта, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

"Хворі на коронавірус, які перебувають в обласній дитячій клінічній лікарні, почуваються добре. Також стабільним є стан пацієнтів, яких госпіталізували сюди із підозрою на COVID-19. В обласній клінічній лікарні стан недужих теж стабільний. В одного хворого на коронавірус є температура.

Ще одному пацієнту із підозрою на COVID-19 сьогодні зроблять рентген. Стан госпіталізованих у районні лікарні буковинців – без відхилень", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що наразі в лікувальних закладах області перебуває 57 буковинців, з них у 15 - підтверджено коронавірус.

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Загалом у Чернівецькій області було обстежено 81 людину, підтверджених випадків інфікування COVID-19 – 25.