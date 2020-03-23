Ізраїль готується до введення повної блокади міст. Країна буде розділена на зони, - міністр Ерда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердал, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, карантин в Ізраїлі буде ще більше посилюватися.

"Ізраїль поступово просуватиметься до введення повної блокади міст. Ще сотні тисяч людей не будуть виходити на роботу. Ізраїль буде розділений на зони, а поліція разом з солдатами ЦАХАЛу перевірятиме кожного на вулиці", - зазначив Ерда.

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Він також нагадав, що минулого тижня виступав із вимогою перевести країну в режим повної блокади на 14 днів. Міністр додав, що з 23 березня мусульманам і євреям заборонено заходити на територію комплексу Храмової гори.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі заборонили громадянам виходити з дому через коронавірус. Заборона на вихід з дому без поважної причини буде діяти протягом тижня і може бути продовжена.