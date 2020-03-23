На держапарат в Україні витрачається більше коштів, ніж на охорону здоров'я, - Дубілет

Про це колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 8 років тому витрати на медицину в нашому державному бюджеті перевищували витрати на держапарат (або, простіше, "витрати на чиновників"). Але в останні роки вони помінялися місцями", - зазначив він.

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Дубілет пояснив, що в 2011 і 2019 роках видаткова частина бюджету була приблизно однакова - 52 млрд дол. і 53 млрд дол. відповідно. У ці роки на державні функції виділялося близько 11% бюджету (5,7 млрд дол.), а ось на медицину витрати впали з 12% до 9% (із 6,1 млрд дол. до 5 млрд дол.). Тобто за ці роки видатки на медицину впали майже на 20%. Йдеться про зведений бюджет (загальнодержавний і місцеві), додав він.