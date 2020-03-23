На карантин закрили всі київські інтернати, - КМДА

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, ухвалено рішення максимально обмежити контакти вразливих категорій.

"Для цього всі інтернатні заклади міста закрито на вхід і вихід. Також на території інтернатів не допускаються відвідувачі. Працівники, які живуть за межами Києва, тимчасово проживають на території інтернатів або працюють вахтовим методом", - зазначила вона.

Вона додала, що в інтернатах немає підозр на коронавірус. При цьому 11 осіб захворіли на гостру респіраторно-вірусну інфекцію в Київському психоневрологічному інтернаті та 2 особи - в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

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