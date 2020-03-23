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23.03.20 14:55

Лабораторно підтверджено COVID-19 у п'ятьох мешканців Обухівського району. Вік інфікованих - від 30 до 57 років, - т.в.о. голови ОДА Володін

У Київській області лабораторно підтверджено інфікування COVID-19 у п'ятьох жителів Обухівського району, експрес-тести підтвердили захворювання на коронавірус у семи осіб.

Лабораторно підтверджено COVID-19 у п'ятьох мешканців Обухівського району. Вік інфікованих - від 30 до 57 років, - т.в.о. голови ОДА Володін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив т.в.о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.

"Станом на 6 ранку сьогодні в заклади охорони здоров'я Київської області звернулися 29 осіб з можливою підозрою на COVID-19. За допомогою експрес-тестів перевірено на захворювання 22 людини, тест-системи показали 7 хворих. Але водночас лабораторно підтверджено наразі 5 осіб, всі вони є жителями Обухівського району", - розповів глава Київської ОДА на брифінгу в понеділок.

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За його словами, вік інфікованих - від 30 до 57 років.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби. За попередню добу зафіксовано 26 нових випадків інфікування.

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