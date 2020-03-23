МОЗ співпрацює з приватними лабораторіями під час діагностування коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми провели нараду з приватним ринком, приватними лабораторіями. Відпрацювали алгоритми співробітництва та звітності. Тому кількість лабораторій, які здійснюють тестування на коронавірус, збільшується щодня", - сказав він.

Крім того, за словами Ляшка, в Україні є 25 регіональних лабораторій, які також здійснюють таку діагностику.

"Ми отримали новітнє обладнання - в референс-лабораторії є обладнання, яке може за день зробити 1 тис. досліджень. Плюс у системі охорони здоров'я є 25 лабораторій, які за день можуть зробити 200 досліджень", - додав заступник міністра.

Ляшко зазначив, що Україна забезпечена як тестами експрес-діагностики, так і ПЛР-тестами.

Також читайте: Після розпакування продуктів із магазину необхідно мити руки мінімум 45 секунд, - головний санлікар Ляшко