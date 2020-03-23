Україна вимагає від РФ обстежити незаконно утримуваного кримського татарина Мустафаєва у зв'язку із симптомами коронавірусу, - МЗС

Наполягаємо на негайному проведенні медичного обстеження громадянина України С.Мустафаєва в спеціалізованому медичному закладі відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі з метою виключення можливості його зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, та забезпеченні кваліфікованою лікарською допомогою в умовах місця несвободи", - йдеться в коментарі МЗС України, опублікованому на сайті в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, протягом останніх днів у Мустафаєва тримається висока температура, спостерігається сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі. "З огляду на пандемію коронавірусної інфекції нового типу COVID-19, це тривожні симптоми, які ігноруються російською стороною", - зазначають у МЗС.

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У коментарі підкреслюється, що РФ свідомо нехтує важким станом здоров'я незаконно утримуваного громадянина України і намагається його приховати.

Також МЗС України висловило стурбованість тим, що вплив пандемії COVID-19 на медичну безпеку в тюрмах РФ і на окупованих територіях може мати системний характер, що поставить під серйозну загрозу здоров'я і життя незаконно утримуваних громадян України.

"Виклик у вигляді пандемії нового вірусу, який не зважає на кордони та національну належність, – це гарна нагода для РФ згадати про загальнолюдські цінності та норми міжнародного права. Закликаємо міжнародне співтовариство посилити політичний, економічний та санкційний тиск на РФ з метою припинення грубих порушень Росією прав людини та звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України", - повідомляється в коментарі.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також зазначив, що стан здоров'я Мустафаєва критичний і закликав РФ забезпечити Мустафаєва та інших українців професійною медичною допомогою.

"Українські політв'язні в Росії та в Криму залишаються без медичної допомоги. У багатьох погане здоров'я. Вони вразливі для хвороб, наприклад COVID-19. Ми закликаємо Росію негайно прийняти лікарів і омбудсмена для наших громадян, забезпечуючи моніторинг здоров'я, медичну допомогу", - написав він у Twitter у понеділок.

Сервер Мустафаєв, кримськотатарський активіст і громадський діяч, вже майже два роки незаконно утримується Росією з політичних мотивів за сфабрикованими обвинуваченнями в терористичній діяльності, наголошують у МЗС.