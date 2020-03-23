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23.03.20 15:27

Олімпійський комітет Японії вперше допустив можливість перенесення Олімпіади-2020 через пандемію коронавірусу

Відповідальний за організацію літньої Олімпіади-2020 Олімпійський комітет Японії вперше допустив можливість перенесення змагань через пандемію коронавірусу в світі. Раніше організація взяла на себе зобов'язання ухвалити відповідне рішення протягом чотирьох тижнів.

Олімпійський комітет Японії вперше допустив можливість перенесення Олімпіади-2020 через пандемію коронавірусу

Як пише The Guardian, про це глава японського Олімпійського комітету Ясухіро Ямашита заявив на пресконференції в понеділок, 23 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Під кутом зору безпеки спортсменів і спортсменок, ми прийшли до того етапу, коли не можемо не розглянути і такий варіант, як перенесення (Олімпійських ігор - ред.)", - заявив Ямашита.

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Він додав, що занадто велике перенесення Олімпійських ігор невигідне і самим учасникам змагань: наприклад, їм доведеться знову брати участь у кваліфікаційних змаганнях.

Олімпіада в Токіомає пройти з 24 липня по 9 серпня.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у світі збірні Канади та Австралії знялися з літньої Олімпіади-2020 в Токіо.

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