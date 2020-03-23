У період карантину Нацбанк дозволив громадянам не платити іпотеку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацбанку в Facebook.

"Клієнти банків на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами, і банки не повинні в таких випадках стягувати з них заставу. Про це банки також мають повідомити клієнтам", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Боржників із комуналки та іпотеки не чіпатимуть ще місяць після карантину, - Мін'юст

У Нацбанку також нагадали, що банкам заборонено штрафувати своїх клієнтів за несвоєчасну оплату споживчих кредитів, підвищувати процентні ставки за такими кредитами або здійснювати інші подібні заходи. Про це банки повинні проінформувати своїх позичальників.



