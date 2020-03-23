Рекомендуватимемо скоротити час і кількість людей на похороні померлих від COVID-19, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко сьогодні на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"ВООЗ не рекомендує жодних особливих правил для поховання померлих від COVID-19, але наш оперативний штаб при МОЗ детально вивчив це питання, визначив можливі ризики, які можуть виникнути. Ми розробили певну інструкцію. Ця інструкція увійде в нормативно-правовий акт МОЗ, де чітко буде показано, як на кожному етапі поховання не допустити можливого інфікування", - розповів він.

Ляшко зазначив, що найбільший ризик під час поховання мають ритуальні обряди, під час яких можливі прощальні поцілунки та скупчення людей.

"Все це є точками ризику, яких потрібно уникати. Тому ми змушені будемо рекомендувати скоротити час і кількість людей, які проводжають людину в останню путь, під час коронавірусу, щоб була можливість дотримуватися правил карантину", - повідомив він.

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