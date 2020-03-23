За добу від коронавірусу в Іспанії померли 462 особи. В Італії через брак місць у лікарнях пацієнтів розміщують у наметах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Кількість інфікованих в Іспанії перевищила 33 000 осіб, за останню добу хворих стало більше на 16%. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2355 осіб, 3555 хворих одужали.

Загальна кількість померлих досягла 2182 осіб (+26% за добу). Іспанія – друга найбільш постраждала від коронавірусу країна у Європі, після Італії.

"Ми спостерігаємо навантаження на лікарні протягом останніх 3-5 днів. Пік, ймовірно, буде досягнутий цього тижня", - сказав координатор з надзвичайних ситуацій Фернандо Сімон.

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Також стало відомо, що віцепрем'єра Кармен Кальво госпіталізували через респіраторну інфекцію. Їй провели тест на коронавірус, результати будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, 22 березня іспанський уряд вирішив продовжити надзвичайний стан у країні ще на 15 днів. Прем'єр-міністр Педро Санчес повідомив також, що уряд придбав 640 000 експрес-тестів на виявлення інфекції та найняв 52 000 медичних працівників для зміцнення можливостей автономних громад.

У Мадриді, де рівень захворюваності найвищий, почав діяти найбільший тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус. Госпіталь розрахований на 5000 ліжко-місць, що робить його найбільшим таким медичним закладом у Європі.

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Уряд Італії просить допомоги в Пентагону (США). Це апарати дихання, котрих катастрофічно не вистачає, також це маски, яких в Італії немає протягом щонайменше двох місяців. Усе це потрібно для боротьби зі стрімким поширенням нового коронавірусу COVID-19, пише ТСН.

Від ранку 23 березня до Рима прибувають літаки з Росії. Два літаки з медиками вже в столиці Італії. Ще сім літаків прибуватимуть кожні дві години - з медичною допомогою, масками та апаратами штучного дихання.

Уже прибули 22 медики з Куби, які допомагатимуть італійським колегам.

Станом на 22 березня вже померли 17 італійських лікарів.

Від початку епідемії станом на 22 березня в Італії інфіковані коронавірусом 59 138 осіб. Це на 5560 осіб більше, ніж позавчора, 21 березня, тобто показник вищий на 10,4%. Померлих 651 особа. Одужали 952 людей, загалом від коронавірусної хвороби вже одужали 7024 особи.

Станом на сьому годину ранку 23 березня госпіталізовано 19 846 осіб. Серед них 3009 - у реанімації, інтенсивній терапії. Також 23 783 особи перебувають у домашній ізоляції, під наглядом і ретельним контролем лікарів.

В епіцентрі коронавірусу, Ломбардії, вже давно бракує місць у лікарнях. Пацієнтів розміщують у наметах, з термоковдрами.