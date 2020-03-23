За добу від коронавірусу в Іспанії померли 462 особи. В Італії через брак місць у лікарнях пацієнтів розміщують у наметах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Кількість інфікованих в Іспанії перевищила 33 000 осіб, за останню добу хворих стало більше на 16%. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2355 осіб, 3555 хворих одужали.
Загальна кількість померлих досягла 2182 осіб (+26% за добу). Іспанія – друга найбільш постраждала від коронавірусу країна у Європі, після Італії.
"Ми спостерігаємо навантаження на лікарні протягом останніх 3-5 днів. Пік, ймовірно, буде досягнутий цього тижня", - сказав координатор з надзвичайних ситуацій Фернандо Сімон.
Також стало відомо, що віцепрем'єра Кармен Кальво госпіталізували через респіраторну інфекцію. Їй провели тест на коронавірус, результати будуть оприлюднені пізніше.
Нагадаємо, 22 березня іспанський уряд вирішив продовжити надзвичайний стан у країні ще на 15 днів. Прем'єр-міністр Педро Санчес повідомив також, що уряд придбав 640 000 експрес-тестів на виявлення інфекції та найняв 52 000 медичних працівників для зміцнення можливостей автономних громад.
У Мадриді, де рівень захворюваності найвищий, почав діяти найбільший тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус. Госпіталь розрахований на 5000 ліжко-місць, що робить його найбільшим таким медичним закладом у Європі.
Уряд Італії просить допомоги в Пентагону (США). Це апарати дихання, котрих катастрофічно не вистачає, також це маски, яких в Італії немає протягом щонайменше двох місяців. Усе це потрібно для боротьби зі стрімким поширенням нового коронавірусу COVID-19, пише ТСН.
Від ранку 23 березня до Рима прибувають літаки з Росії. Два літаки з медиками вже в столиці Італії. Ще сім літаків прибуватимуть кожні дві години - з медичною допомогою, масками та апаратами штучного дихання.
Уже прибули 22 медики з Куби, які допомагатимуть італійським колегам.
Станом на 22 березня вже померли 17 італійських лікарів.
Від початку епідемії станом на 22 березня в Італії інфіковані коронавірусом 59 138 осіб. Це на 5560 осіб більше, ніж позавчора, 21 березня, тобто показник вищий на 10,4%. Померлих 651 особа. Одужали 952 людей, загалом від коронавірусної хвороби вже одужали 7024 особи.
Станом на сьому годину ранку 23 березня госпіталізовано 19 846 осіб. Серед них 3009 - у реанімації, інтенсивній терапії. Також 23 783 особи перебувають у домашній ізоляції, під наглядом і ретельним контролем лікарів.
В епіцентрі коронавірусу, Ломбардії, вже давно бракує місць у лікарнях. Пацієнтів розміщують у наметах, з термоковдрами.