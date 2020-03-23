Від початку року зафіксовано 65 летальних випадків від пневмонії на Київщині, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Максим Іонов.

"Станом на сьогодні ми підсумували статистику. З початку 2020 року в нас 65 летальних випадків від пневмонії", - сказав Іонов, відповідаючи на запитання про те, яку кількість смертей від пневмонії зафіксовано в області з початку 2020 року.

За його словами, серед померлих від пневмонії - 37 осіб віком до 60 років, 34 людини були старше 60 років.

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Нагадаємо раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що всі летальні випадки від пневмонії будуть перевірені на коронавірус.