Завтра в Києві попрощаються з Іриною Бекешкіною

У зв'язку з карантинними заходами близькі і рідні не організовуватимуть масового, публічного прощання, йдеться в повідомленні Фонду "Демініціатив", передає Цензор.НЕТ.

"Усім, хто хоче віддати данину видатній українці, просимо висловлювати свої співчуття у стрічці прощання на нашій сторінці у Facebook (https://www.facebook.com/deminitiatives), під матеріалом, який ми розмістимо завтра з початком церемонії поховання, о 12:00, і надсилати квіти за адресою: вул. Байкова, 16 до 12:00. Прохання ритуальної служби - не надсилайте вінків, а тільки кошики з живих квітів. Звертаємося до всіх, хто все ж хоче прийти і попрощатися з Іриною Бекешкіною, будьте обережні, не наражайте на небезпеку захворіти себе і своїх рідних. Заходи з ушанування пам'яті Ірини Бекешкіної ми обов'язково проведемо після закінчення карантину. Ще раз висловлюємо співчуття рідним і близьким покійної!" - йдеться в повідомленні.

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