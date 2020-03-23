Переговори ТКГ 25 березня відбудуться у форматі відеоконференції, - речник МЗС Білорусі Глаз

Про це повідомив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зустріч Тристоронньої контактної групи і її робочих груп відбудеться у форматі відеоконференції", - зазначив Глаз.

За його словами таке рішення прийнято у зв'язку з пандемією коронавірусу, про що білоруська сторона повідомила ОБСЄ.

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Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Наступне засідання ТКГ щодо України заплановано на 25 березня. На ньому планували підписати угоду про створення громадської консультативної ради за участю представників окупованих районів Донецької та Луганської областей.