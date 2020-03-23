"Спеціальні маски, окуляри, рукавички", - "слуга народу" Кравчук про позачергове засідання Ради в умовах карантину

"Верховна Рада не може ініціювати надзвичайний стан. Верховна Рада зобов’язана зібратися і розглянути це питання у дводенний термін, але тільки після того, як буде або рішення РНБО, або звернення Кабінету міністрів, і після цього буде указ президента, де буде чітко прописано обґрунтування введення надзвичайного стану і конкретно - які обмеження будуть для громадян України та для юридичних осіб після можливого введення надзвичайного стану", - зазначила Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Кравчук, сьогодні і завтра буде аналізуватися інформація, яка надходить з різних регіонів.

"Проходять селекторні наради з мерами, з головами ОДА. Сьогодні о 15:00 буде ще одне засідання Кабінету міністрів. Виконавча влада якраз має повну інформацію про стан і в різних галузях, і в різних регіонах", - сказала вона.

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Коментуючи інформацію, що частина депутатів боїться прийти до сесійної зали парламенту через ситуацію з коронавірусом, Кравчук наголосила: "Це дуже відповідальний період для країни, щоб народні депутати боялися прийти та проголосувати. Я думаю, що апарат Верховної Ради та керівництво Верховної Ради забезпечать додаткові засоби захисту, спеціальні маски, окуляри, рукавички – це все може бути забезпечено".

"Навіть для того, щоб гіпотетично ухвалити законопроєкт, який тимчасово дозволить Верховній Раді працювати, голосувати та ухвалювати рішення на комітетах в режимі відеоконференції, як це пропонується в законопроєкті першого віцеспікера Руслана Стефанчука, то потрібно хоча б раз зібратися фізично та проголосувати. Після цього можлива дистанційна робота Верховної Ради", - пояснила Кравчук.



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