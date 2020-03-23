Українців із Бразилії евакуює польська авіакомпанія, - Дещиця

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Уже вирішено питання, що 19 громадян України прилетять 25 березня через Ріо-де-Жанейро до Варшави польським літаком. Ми домовляємося, щоб того ж дня спецрейсом авіакомпанії SkyUp вони вилетіли до Києва", - повідомив дипломат.

Він зазначив, що зараз уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію "Політ додому" (LOTdodomu) з метою повернення поляків на батьківщину у зв'язку з епідемією коронавірусу.

За досягнутою домовленістю, LOT також забиратиме українських громадян із віддалених точок планети, куди здійснюють рейси польські літаки - якщо на борту будуть вільні місця. Йдеться про країни Латинської Америки, Південної Азії, Африки, куди не літають літаки українських авіаліній.

Дещиця зазначив, що це питання вирішуватиметься у співпраці посольства України з посольствами Польщі у таких країнах.

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