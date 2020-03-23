Адвокати підозрюваних у справі про вбивство Гандзюк Мангера і Левіна заявили про відвід судді, розгляд відкладено

Про це передає кореспондент hromadske з приміщення суду, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання проходило лише за участі сторін у справі у зв’язку з особливим режимом роботи суду для запобігання поширення коронавірусу.

Прокурори в клопотанні просять продовжити досудове слідство до 12 місяців загалом (ще на чотири) — до липня 2020 року, у зв’язку з необхідністю проведення додаткових слідчих дій, допиту Олексія Левіна.

Адвокати заявили про відвід судді, наголошуючи на її упередженості. Також у коментарі hromadske адвокат підозрюваного Владислава Мангера Олександр Шадрін заявив, що вони виступають проти продовження строків досудового слідства.

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"Таке рішення вже приймалось. Строки досудового розслідування продовжували до максимальних 12 місяців, далі продовження неможливе. Наша позиція така, що генеральна прокуратура має прийняти рішення про закриття провадження відносно Мангера, у зв’язку з відсутністю достатніх доказів", — сказав адвокат Шадрін.

Водночас прокурор Ярослав Ущепівський зазначив, що досудове слідство продовжували щодо інших фігурантів справи, але не в окремому провадженні щодо Левіна та Мангера. Останнє провадження було призупинене через розшук Левіна.

Термін досудового слідства спливає 2 квітня. До цього часу також було взято під варту Олексія Левіна (Москаленка).

Підозрюваний у замовленні нападу на Катерину Гандзюк Владислав Мангер заперечує свою причетність до злочину і стверджує, що не знав про візит свого захисника до Олексія Левіна.

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Раніше підозрюваний Левін у коментарі hromadske заперечував свою причетність до злочину і розповів про зв'язки з іншими фігурантами справи.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.