Милованов спростовує відсутність реакції Кабміну Гончарука на лист РНБО про маски: Всі спрацювали швидко і мали кілька сценаріїв. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"У соцмережах і ЗМІ поширюються фейки, що нібито уряд Гончарука не відпрацював лист РНБО і не був готовий до пандемії. Це неправда... Насправді всі спрацювали швидко, вчасно, і мали декілька сценаріїв дій, а також моментально розробили і почали впроваджувати план дій", - написав Милованов у Facebook у понеділок, оприлюднивши доручення Гончарука на наступний після листа день і рішення уряду про затверджений план дій.

"А штаб було створено взагалі 24 (січня – ред.), за тиждень до листа РНБО", - наголосив Милованов.

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Мінекономіки розглядало три сценарії - без заражень COVID-19 в Україні (як на момент запиту РНБО), з невеликою кількістю заражень і - пандемія.

"Відповідно, дії уряду мали ставати дедалі жорсткішими при зміні ситуації від кращої до гіршої (перехід до сценарію з великою кількістю хворих). Експерти пропонували заборонити експорт (індивідуальних засобів захисту - ред.) за умови діагнозу першого випадку коронавірусу в Україні. Це сталося 3 березня. А 4 - змінили уряд", - написав екс-міністр.

Відповідно, вже новий уряд мав запровадити заборону на експорт і реекспорт масок, що було зроблено 11 березня.

"Нагадаю, до першого випадку хвороби на офіційному рівні про коронавірус говорили цілком стримано. Наприклад, та сама РНБО на своєму сайті наводила слова президента про те, що "немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру", - додав Милованов.

Раніше повідомлялося, що САП відкрила провадження щодо службових осіб Кабміну, які проігнорували лист глави РНБО про заборону експорту товарів медпризначення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок і інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.



