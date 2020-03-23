Єднання і взаємодопомога під час життєвих випробувань - важливий і ефективний засіб їхнього подолання, - Рада Церков оголосила 25 березня Днем спільної молитви і посту за Україну

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Інститут релігійної свободи оприлюднив текст звернення ВРЦіРО.

Релігійні лідери, серед іншого, закликають українців приєднатися 25 березня до спільної молитви та посту ("для тих, кому дозволяє стан здоров'я").

"Історія свідчить, що єднання народу та взаємодопомога один одному під час складних життєвих випробувань є важливим і ефективним засобом перемоги епідемій, стихійних лих, економічних криз. Однак для усіх віруючих ще більш важливим є усвідомлення того, що лише з Божою допомогою та мудрістю людина може пройти ці складні часи гідно, зі спокоєм у серці, з тверезим розумом", - сказано у зверненні.

Рада Церков закликає віруючих різних конфесій, "особливо тих у нашій державі, від кого зараз залежить ухвалення складних і відповідальних рішень, у цей день проявити смирення і покаяння перед Богом, залишаючись кожен у місці свого перебування".

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"Закликаємо всіх віруючих звернутися до Всевишнього з молитвою про захист життя та здоров’я кожної людини, подання допомоги у боротьбі з пандемією, про лікарів та всіх, хто жертовно служить ближнім, про зцілення уражених хворобою, про мудрість і наснагу щодо вжиття практичних заходів для недопущення поширення коронавірусу в Україні та світі. Нехай Господь надихне кожного, особливо серед наділених владою, мудро і відповідально діяти щодо надання допомоги нужденним, хворим і особам літнього віку, розроблення плану підтримки самозайнятих осіб і тих сімей, які через карантин залишилися без засобів до існування", - підкреслюється у зверненні.

Релігійні лідери впевнені, що "з Божою допомогою виклик, що постав перед усіма нами, буде подоланий, в тому числі завдяки особистій відповідальності кожного щодо дотримання гігієни та вимог карантину, злагодженим профілактичним діям, відважності наших лікарів, усього медперсоналу і працівників інших відповідальних галузей".

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