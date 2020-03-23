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23.03.20 17:45

На Житомирщині приїжджим з-за кордону пропонують ізолюватися в готелі чи санаторії

Приїжджим з-за кордону в Житомирській області підготували номери в готелі "Житомир" і санаторії "Лісова казка".

На Житомирщині приїжджим з-за кордону пропонують ізолюватися в готелі чи санаторії

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомила місцева влада на брифінгу.

"У санаторії "Лісова казка" в Коростишеві можуть тимчасово оселитися для обсервації ті, хто прибуває з-за кордону", - сказав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його даними, тільки за останні кілька днів у Житомирську область прибуло з-за кордону 52 особи.

"Хто хоче пройти обсервацію не вдома, а окремо від сім'ї - ми можемо забезпечити проживання в готелі "Житомир", там є до 30 номерів", - додав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

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