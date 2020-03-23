МОЗ рекомендує користуватися онлайн-послугами для придбання продуктів харчування

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МОЗ у Фейсбук.

"Онлайн-упаковку товару в жодному разі не може робити особа з симптомами захворювання. Процес приготування їжі та упаковки покупок ретельно контролюється системою управління якістю харчових продуктів. Тому суб'єкти господарювання забезпечують якісну підготовку продуктів харчування для доставки людям, зокрема і тим пацієнтам, які перебувають у самоізоляції", - повідомив під час брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Водночас Міністерство охорони здоров'я України рекомендує піклуватися про особисту гігієну і перекладати продукти харчування з торгової упаковки в домашню тару.

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