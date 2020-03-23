Двоє українських воїнів зазнали поранень 23 березня, ворог 6 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було скоєно два обстріли, а саме:

поблизу Авдіївки - зі стрілецької зброї;

неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

тричі поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін, з 82-мм мінометів - 33 міни;

в районі населеного пункту Шуми - з протитанкового ракетного комплексу.

Сьогодні, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх було евакуйовано у військово-медичний заклад, де лікарі оперативно надали належну медичну допомогу.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

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