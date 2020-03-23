Кабмін ухвалить рішення про надання допомоги звільненим через карантин, - Зеленський

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що міжнародні фінансові партнери України - МВФ, ЄБРР, Світовий банк - запевнили в готовності підтримувати і допомагати Україні.

"Сьогодні відбувається засідання уряду, на якому буде ухвалено кілька важливих рішень. Зокрема, заборона відключати населенню електроенергію. Зміни в законодавство, які дозволять "Укрпошті" доставляти ліки. Завдання для НБУ, Міністерства фінансів і Міністерства економіки до кінця тижня розрахувати програму кредитних канікул для бізнесу", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що здійснюватиметься виплата допомоги людям, які були звільнені через карантин.

Крім цього, буде ухвалено зміни до законодавства, які запровадять кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів медичного призначення в період коронавірусу.

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