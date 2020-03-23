Плануємо дозволяти в'їзд на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус - глава МЗС Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підкреслюю, що вже незабаром в'їзд громадян на територію України буде безпосередньо прив'язаний до проходження ними тесту на захворювання. Ми, з одного боку, повинні і будемо допомагати українським громадянам, але з іншого боку, ми не можемо допустити лавиноподібне потрапляння на нашу територію додаткових джерел вірусу", - сказав чиновник.

Кулеба зазначив, що належний контроль цих громадян після прибуття в Україну мають забезпечити спільно Міністерство інфраструктури і Міністерство охорони здоров'я.

"Ідея в чому? Під час перетину кордону людина має пройти тестування. Так, це створить незручність, тому що це забирає час, але це єдиний шлях проконтролювати, чи перетинає вона цей кордон здоровою. До цього застосовувався термічний контроль, тобто температурний, але практика демонструє, що він не є достатньо ефективним, і нам потрібні ефективніші заходи", - пояснив міністр.

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При цьому він додав, що реалізація цього сценарію можлива виключно у разі, якщо буде достатня кількість тестів.

"Ми працюємо над тим, щоб в Україні налагодити безперебійну поставку цих тестів", - підкреслив міністр.

Водночас Кулеба уточнив, що в ідеалі люди мають проходити такий контроль ще сідаючи на борт. "Але проблема в тому, що я давав доручення посольствам у європейський країнах, щоб вони шукали ці тести на місцях у своїх країнах, і за 24 години пошуків не виявлено тестів у відкритому продажі майже в жодній країні Євросоюзу, - додав він.