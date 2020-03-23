Ми говорили про постачання тестів в Україну, - глава МЗС Кулеба розповів про розмову з німецьким колегою Маасом

"Вчора я розмовляв по телефону з міністром закордонних справ Німеччини, ми саме говорили про постачання тестів або закупівлю тестів, залежно від ситуації. І завтра у мене з ним відбудеться така дипломатична новела, я здійсню віртуальний візит до Федеративної Республіки Німеччина і проведу з моїм німецьким колегою повноцінні переговори", - сказав він на онлайн-брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На запитання про те, чи обговорюватиметься саміт у "нормандському форматі" під час переговорів Кулеба зазначив "до саміту в нормандському форматі ще треба дожити".

Міністр підкреслив, що, на його думку, надалі дипломатія зазнає великих змін.

"І лідери теж зрозуміють, що багато речей можна робити онлайн. Головне, щоб були захищені канали комунікації", - підкреслив міністр.

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