У заступника голови Харківської облради Скоробагача підтвердили COVID-19, 9 тих, хто контактували з ним, самоізолювалися, - глава облради Чернов

Про це в коментарі Суспільному повідомив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, інформує Цензор.НЕТ.
"Після отримання офіційної інформації ми перевели весь апарат обласної ради на дистанційну систему роботи, локалізували тих людей, які були в контакті у цей час із Володимиром Івановичем... Вони в самоізоляції всі. Незалежно від того, яку вони посаду обіймають. Ми організували роботу таким чином, що це не впливає ніяк на роботу виконавчого апарату і загалом обласної ради. Робота ведеться абсолютно в повному обсязі", - сказав Чернов.
"Сьогодні санітарно-епідеміологічна служба і фахівці лабораторії провели відповідну дезінфекцію всіх приміщень і кабінетів, у яких перебували і працювали ці люди, і приміщення обласної ради, мається на увазі загального користування. Ми сьогодні контролюємо стан здоров'я всіх наших співробітників. Зокрема, тих, хто мав безпосередній контакт, насамперед тих, хто працює в апараті, це 9 осіб", - сказав Чернов.
На сьогодні, за словами Чернова, всі здорові.
Голова облради зі Скоробагачем останнім часом не бачився. За його інформацією, заступник голови облради користувався засобами особистого захисту.
"Він користувався всім, чим можливо захищатися, в масці був, в окулярах захисних. І справді був на робочому місці невеликий проміжок часу", - сказав голова облради.
"На сьогодні ми відпрацювали механізм скайп-конференцій, фахівці опрацювали необхідний програмний продукт, що дозволяє працювати дистанційно", - підкреслив Чернов.
Нагадаємо, у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, яка нещодавно повернулася з Франції, було підтверджено COVID-19. Через кілька днів він відчув нездужання і був госпіталізований у Києві.