Для підтримки курсу гривні Нацбанк 23 березня продав $50 млн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Нацбанку в Фейсбуці

"Національний банк продавав валюту для згладжування надмірних коливань. Втім, сьогодні інтервенції з продажу валюти становили лише $50 млн, на відміну від минулих тижнів, коли ми продавали по $100-300 млн щодня", - зазначив регулятор, додавши, що інтенсивність коливань на валютному ринку ослабла і він має більш збалансований вигляд.

Центробанк зазначив, що в останні дні спостерігається збільшення кількості продавців валюти на міжбанку, а також падіння попиту на інвалюту з боку фізичних осіб. "В останні дні минулого тижня громадяни купували валюти стільки ж, скільки і продавали, не формуючи додаткового тиску на гривню", - наголошується в повідомленні.

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