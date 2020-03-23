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23.03.20 21:39

У 5 українців, які прибули з Латвії була підозра на коронавірус, яка не підтвердилася, - МОЗ

У пасажирів поїзда, який евакуював українців з Латвії, коронавірусу не виявлено.

У 5 українців, які прибули з Латвії була підозра на коронавірус, яка не підтвердилася, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі МОЗ Коронавірус-ІНФО.

У повідомленні зазначається: "Поїзд із Риги вже прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 осіб було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання поїзд залишався на санітарній зупинці.

Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.

Всі евакуйовані підписали обов'язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними вестиметься медико-санітарний нагляд".

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