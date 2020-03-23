У 5 українців, які прибули з Латвії була підозра на коронавірус, яка не підтвердилася, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі МОЗ Коронавірус-ІНФО.

У повідомленні зазначається: "Поїзд із Риги вже прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 осіб було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання поїзд залишався на санітарній зупинці.

Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.

Всі евакуйовані підписали обов'язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними вестиметься медико-санітарний нагляд".

Читайте також: На вокзалі в Києві в поїзді, який прибув з Риги, у кількох людей висока температура - пасажирів не випускають, декого забрала швидка