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23.03.20 21:57

Коронавірус підтвердився у двох медсестер і поліціянтки, які контактували з померлою від COVID-19 в Івано-Франківську, - головний санлікар області Савчук

Станом на 23 березня на дослідження щодо коронавірусної інфекції у лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України відправлено 38 взірців біоматеріалу з Івано-Франківщини, у п'яти з них підтвердився COVID-19.

Коронавірус підтвердився у двох медсестер і поліціянтки, які контактували з померлою від COVID-19 в Івано-Франківську, - головний санлікар області Савчук

Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Дві медсестри, які контактували з чоловіком померлої від коронавірусу мешканки Івано-Франківщини, перебувають зараз в обласній інфекційній лікарні, де вони і працювали. Жінки лежать в ізольованих боксах і проходять симптоматичне лікування.

Поліціянтка, яка опитувала чоловіка померлої жінки, теж - в інфекційній лікарні. Її мазок відправили на дослідження у вірусологічну лабораторію.

У сина померлої зараження на COVID-19 немає.

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Стан священника, якого госпіталізували в одну із районних лікарень - середнього ступеня важкості.

"Поступав отець з ГРВІ та грипом, але оскільки симптоматика, на думку медиків, була схожа до коронавірусної хвороби, взяли мазок, і відсьогодні він знаходиться на дослідженні у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України", - поінформував Руслан Савчук.

Нагадаємо, жінка, інфікована коронавірусом COVID-19, померла в Івано-Франківську 19 березня. З підозрою на коронавірус госпіталізували 15 городян. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить ввести в Україні надзвичайний стан.

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