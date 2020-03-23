Коронавірус підтвердився у двох медсестер і поліціянтки, які контактували з померлою від COVID-19 в Івано-Франківську, - головний санлікар області Савчук

Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Дві медсестри, які контактували з чоловіком померлої від коронавірусу мешканки Івано-Франківщини, перебувають зараз в обласній інфекційній лікарні, де вони і працювали. Жінки лежать в ізольованих боксах і проходять симптоматичне лікування.
Поліціянтка, яка опитувала чоловіка померлої жінки, теж - в інфекційній лікарні. Її мазок відправили на дослідження у вірусологічну лабораторію.
У сина померлої зараження на COVID-19 немає.
Стан священника, якого госпіталізували в одну із районних лікарень - середнього ступеня важкості.
"Поступав отець з ГРВІ та грипом, але оскільки симптоматика, на думку медиків, була схожа до коронавірусної хвороби, взяли мазок, і відсьогодні він знаходиться на дослідженні у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України", - поінформував Руслан Савчук.
Нагадаємо, жінка, інфікована коронавірусом COVID-19, померла в Івано-Франківську 19 березня. З підозрою на коронавірус госпіталізували 15 городян. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить ввести в Україні надзвичайний стан.